فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا للفنان ميدو عادل، والذي قيل إنه من كواليس مسرحية سيد درويش، وكشف لحظة انفعال ميدو عادل وغضبه وتفوهه بألفاظ خارجة لفريق العمل.

تسريب صوتي لميدو عادل من أزمته مع لقاء سويدان

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسريب صوتي من واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان لـ الفنان ميدو عادل، في كواليس مسرحية سيد درويش، والتي تعود إلى يوم 23 سبتمبر الماضي.

وتضمن التسريب الصوتي انفعال ميدو عادل، الذي قال غاضبا: «إيه يا حشرة.. يا شوية فشلة كلكم واللي فاكرين نفسكم بني آدمين وانتم أتفه من كده بكتير.. وكل واحد عارف نفسه كويس».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.