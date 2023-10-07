طوفان الأقصي.. صحفي إسرائيلي: لا تصدقوا ما يتم نشره بشأن الأسري

قال إيدي كوهين، وهو صحفي إسرائيلي عبر حسابه الرسمي X "تويتر" سابقا، "لا تصدقوا ما يتم نشره بشأن الأسري الإسرائيليين".



https://x.com/edycohen/status/1710521539295080448?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

وقالت مصادر إعلامية اليوم السبت، إن "جندي إسرائيلي جديد في قبضة المقاومة في خانيونس”.

وأضافت أخري، أنه "لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين.. الوضع صعب للغاية وعشرات المستوطنين أبلغوا عن اقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار".

وأكدت القناة 13 العبرية، أنه تم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

فيما أضافت القناة 12 العبرية، قصف خلية داخل كيبوتس ياد مردخاي قرب عسقلان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مصرع إسرائيلية إثر قصف صاروخي من قطاع غزة.