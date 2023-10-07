أجواء خريفية معتدلة.. تعرف على طقس الأسبوع فى جميع أنحاء الجمهورية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف يستمر تأثر المحافظات بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، والتى تكون على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ما يحجب جزءا من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية “دي أم سي”، أن العظمى على القاهرة خلال هذا الأسبوع تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، لافتة إلى أنه مع نهايات الأسبوع تصل الحرارة إلى 29 درجة مئوية، ومعدلات الحرارة في جنوب الصعيد تصل إلى 41 درجة مئوية، فدائما تتأثر محافظات الصعيد بالكتل الهوائية الصحراوية، ما يزيد ارتفاع درجات الحرارة فيها دائما.

طقس الأسبوع يشهد أجواءً خريفية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الأسبوع يشهد أجواءً خريفية مائلة للحرارة على الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حارة على جنوب الصعيد وحنوب سيناء في فترات النهار.

وتابعت: “بعض البرودة في فترات الليل وفي فترة الصباح الباكر، خاصة لتزايد نشاط الرياح، ما يزيد الشعور بانخفاض كبير في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر”.