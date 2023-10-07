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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتياهو سيفقد منصبه.. مصطفى بكري يعلق على طوفان الأقصى

صدى البلد

علق الاعلامي مصطفى بكري، على الأحداث التي تشهدها اسرائيل بعد القصف الجوي من جانب قوات حماس.  

وكتب عبر تويتر: “‏المستوطنون يهربون في الصحراء خوفا من المقاومين الفلسطينين الذين اخترقوا المستوطنات المجاوره لغزه . هذا هو الشعب الفلسطيني هؤلاء هم الأبطال وهؤلاء  هم الصهاينه . طال الزمن أو قصر .. سننتصر”. 

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طوفان الأقصى يتصدر تريند تويتر بعد القصف الجوي على إسرائيل

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طوفان الأقصى.. مصرع رئيس مستوطنة إسرائيلية إثر اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

وتابع: “‏إذا قررت إسرائيل القيام بغزو بري في غزه ، فلتعلم أن أبطال فلسطين ينتظرون هذه اللحظه ، سيقتلون ويدمرون ، لكن الفلسطينين لن يهزموا وسيكبدونهم خسائر فادحه، ونتياهو سيفقد منصبه”. 

وأشار أن: “‏الفلسطينيون إنتظروا السلام ووقعوا الإتفاقيات فلم يجدوا من الصهاينه إلا القنابل والرصاص ‏قبلوا بالوساطة الأمريكية فردت عليهم واشنطن بالتواطؤ ومزيد من المساعدات لإسرائيل ونقل السفاره الأمريكيه إلي القدس والاعتراف بها كعاصمة موحده لإسرائيل  انتظروا كثيرا فإذا بالصهاينه يدنسون الأقصي ، ويقتلون الشباب بشكل يومي ، ويجبرون العائلات الفلسطينيه علي الخروج من منازلهم ، وبعد ذلك يتهم الفلسطينيون بأنهم ( إرهابيون ) !!”. 

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