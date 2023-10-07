نتياهو سيفقد منصبه.. مصطفى بكري يعلق على طوفان الأقصى

علق الاعلامي مصطفى بكري، على الأحداث التي تشهدها اسرائيل بعد القصف الجوي من جانب قوات حماس.

وكتب عبر تويتر: “‏المستوطنون يهربون في الصحراء خوفا من المقاومين الفلسطينين الذين اخترقوا المستوطنات المجاوره لغزه . هذا هو الشعب الفلسطيني هؤلاء هم الأبطال وهؤلاء هم الصهاينه . طال الزمن أو قصر .. سننتصر”.

وتابع: “‏إذا قررت إسرائيل القيام بغزو بري في غزه ، فلتعلم أن أبطال فلسطين ينتظرون هذه اللحظه ، سيقتلون ويدمرون ، لكن الفلسطينين لن يهزموا وسيكبدونهم خسائر فادحه، ونتياهو سيفقد منصبه”.

وأشار أن: “‏الفلسطينيون إنتظروا السلام ووقعوا الإتفاقيات فلم يجدوا من الصهاينه إلا القنابل والرصاص ‏قبلوا بالوساطة الأمريكية فردت عليهم واشنطن بالتواطؤ ومزيد من المساعدات لإسرائيل ونقل السفاره الأمريكيه إلي القدس والاعتراف بها كعاصمة موحده لإسرائيل انتظروا كثيرا فإذا بالصهاينه يدنسون الأقصي ، ويقتلون الشباب بشكل يومي ، ويجبرون العائلات الفلسطينيه علي الخروج من منازلهم ، وبعد ذلك يتهم الفلسطينيون بأنهم ( إرهابيون ) !!”.