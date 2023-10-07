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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى.. مصرع رئيس مستوطنة إسرائيلية إثر اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس مستوطنة "شاعر هنيغف" قتل خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة.

وقد تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمقاومة تحاصر عددًا من جنود جيش الاحتلال داخل قاعدة عسكرية في غلاف غزة.

هذا وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم، السبت، إن جنديا إسرائيليا جديدا وقع في قبضة المقاومة في خانيونس.

وذكرت أخرى أنه "لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين.. الوضع صعب للغاية وعشرات المستوطنين أبلغوا عن اقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار".

وأكدت القناة 13 العبرية، أنه تم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

فيما أكدت القناة 12 العبرية، قصف خلية داخل كيبوتس ياد مردخاي قرب عسقلان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مصرع إسرائيلية إثر قصف صاروخي من قطاع غزة.

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