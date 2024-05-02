تموين الأقصر تحرر 65 قضية فى حملة مكبرة

وجه الدكتور تامر مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال الحملات التموينية الرقابية بجميع الإدارات التموينية والرقابية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 110 كيلو من الملوحة والأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها بالأسواق بمركز إسنا جنوب الأقصر، و730 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم مستودعات فى أحد مطاحن الغلال بالقرنة غرب الأقصر.



بالإضافة إلى تحرير 14 مخالفة متنوعة لمخابز بلدية، و42 محضرا تموينيا لعدم إعلان أنشطة مختلفة، وكذلك تحرير 7 محاضر تموينية بإدارة منشأة بدون ترخيص، منها 4 مخابز سياحية وإفرنجية بإجمالي 65 محضرا تموينيا ومخالفة متنوعة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.