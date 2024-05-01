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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يبحث التعاون المشترك مع جامعتي برلين الحرة وماربورج

صدى البلد

استقبل  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وفد جامعتي برلين الحرة، وماربورج؛ لبحث سبل التعاون وتبادل البرامج، بحضور  الدكتور عاصم عز الدين العماري، أستاذ اللغة الألمانية بجامعة عين شمس، عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة،  والعميد الأسبق لكلية الألسن، والدكتورة إيمان رجب، المشرف على قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن.

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ضم الوفد كل من: الدكتورة ايريني كورازيني، مدير جامعة ماربورج، والدكتورة هدى المحجوب، المدير الإقليمي لجامعة برلين الحرة.

رحب رئيس الجامعة بوفد الجامعتين، مؤكدًا أن جامعة الأقصر تحرص على التطوير المستمر الذي يخدم العملية التعليمية؛ وفي هذا الصدد فإن الجامعة لاتدخر جهدا في دعم والتعاون مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأوضح الأستاذ الدكتور عاصم عز الدين العماري أن الزيارة استهدفت دراسة سبل التعاون بين جامعة الأقصر، وجامعة برلين الحرة، وجامعة ماربورج،  وتعريف الطلاب بأهم المنح المقدمة من قبل الجامعتين، في كافة التخصصات  النظرية والعملية.

وأكدت الدكتورة إيمان رجب، أن التعاون مع هذه الجامعات، يعزز مد جسور التواصل بين أبناء جامعة الأقصر، والدارسين بهذه الجامعات كما أنه يوطد العلاقات الثقافية والعلمية بين هذه المؤسسات التعليمية، وتفعيل التبادل العلمي.

يشار إلى أن  البحث العلمي في جامعة برلين الحرة، والتي تأسست في برلين الغربية سنة 1948،  يتركز  في مجالات الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، إلى جانب علوم الصحة والعلوم الطبيعية. 
كما تعرف جامعة ماربورج بأنها تضم واحدة من أشهر وأهم الكليات الطبية في ألمانيا.

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