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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على جثة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها وسط زراعات البصل بالقليوبية

مكان العثور على الجثة
مكان العثور على الجثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على جثة سيدة مجهولة الهوية عثر عليها وسط زراعات البصل بقليوب، والاستعلام عن هويتها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة وسط زراعات البصل، بطريق الرشاح بقرية سوارس، دائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة، وكشفت التحريات الأولية أن الجثة مجهولة الهوية لسيدة، ولا تحمل أي شيء يدل على هويتها، وتم نقل الجثمان للمشرحة، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية أمن القليوبية جثة مجهولة الهوية قطاع أمن القليوبية مركز شرطة قليوب

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