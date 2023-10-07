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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تسرق الأعمدة الحديدية في القاهرة بأسلوب الفك

العصابة والمضبوطات
العصابة والمضبوطات

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية "بأسلوب الفك" .

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته لوحة إرشادية مجهولة المصدر ومفك .

وبمناقشته عن مصدرها إعترف بسرقتها من إحدى المناطق بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية بذات الأسلوب .

واعترف بإرتكاب العديد من وقائع السرقة والتصرف فى المضبوطات بالبيع لدى مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سيئ النية "له معلومات جنائية" تم ضبطه ، وعُثر بداخل المخزن على عدد من الأعمدة الحديدية "مجهولة المصدر" .

وبمواجهته أقر أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة تشكيل عصابى سرقة سقوط عصابة مديرية أمن القاهرة وقائع السرقة

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