سقوط عصابة تسرق الأعمدة الحديدية في القاهرة بأسلوب الفك

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية "بأسلوب الفك" .

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته لوحة إرشادية مجهولة المصدر ومفك .

وبمناقشته عن مصدرها إعترف بسرقتها من إحدى المناطق بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية بذات الأسلوب .

واعترف بإرتكاب العديد من وقائع السرقة والتصرف فى المضبوطات بالبيع لدى مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سيئ النية "له معلومات جنائية" تم ضبطه ، وعُثر بداخل المخزن على عدد من الأعمدة الحديدية "مجهولة المصدر" .

وبمواجهته أقر أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.