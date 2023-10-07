لاعبة المشروع القومي للموهبة بالبحر الأحمر تحقق الميدالية البرونزية ببطولة الأندية العربية للتايكوندو

تألقت اللاعبة جنى طايع، البطلة الشابة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالبحر الأحمر، حيث تمكنت من تحقيق إنجاز باهر في بطولة الأندية العربية الأولى للتايكوندو (كيروجي للناشئين والشباب)، التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو في استاد القاهرة.

وقدم حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وممدوح خليفة علي، وكيل المديرية للرياضة ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، التهاني للبطلة جنى طايع وللجهاز التدريبي المميز.

وجاءت هذه الإنجازات الرائعة بفضل الجهود المستمرة للكابتن رانيا عطية، مدربة التايكوندو المحترفة، والكابتن فوزي الورداني، مساعد المدرب المخلص، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل أنجي الشربيني، المشرف المالي للمشروع، وهايدي روماني، المشرفة الإدارية للمشروع.

تشير هذه النتائج الرائعة إلى العمل الجاد والمثابرة التي يبذلها المشروع القومي للموهبة، وتبرز الإمكانيات الكبيرة للرياضيين الشبان في مصر.