تركونا فريسة| مستوطنو غزة يتهمون جيش الاحتلال بتركهم للمقاومة

قالت مستوطنة إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" اليوم السبت، إنها تحدثت عبر الهاتف مع شقيقتها في "كيبوتز نير أوز" الجنوبي، التي أخبرتها أن "رجال المقاومة الفلسطينية" كانوا داخل منزل العائلة.

وأضافت، "أخبرتني أنها وأخي وأبي كانوا يختبئون في الملجأ.

وقالت أيضا، إن "المقاومين الفلسطينيين خرجوا بعد بضع دقائق، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى عائلتي منذ ذلك الحين".

وأكدت، أن شقيقها كتب لها أن هناك العديد من الضحايا في الكيبوتس ولكن لم يتم رؤية أي من قوات الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.

وتعكس تعليقاتها الانتقادات المتزايدة من قبل مستوطنين منطقة غزة بأنه بعد ساعات من حدوث عمليات التسلل، لم تظهر أي علامة على وجود قوات الأمن الإسرائيلية ويشعرون بأنهم مهجورون.