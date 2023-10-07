تعطيل الدراسة في إسرائيل بسبب طوفان الأقصى

أعلنت السلطات الإسرائيلية تعطيل الدراسة غدًا الأحد، بسبب عملية طوفان الأقصى التي تقوم ذ بها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فلن تكون هناك دراسة غدا في المستوطنات المحيطة بغزة، وفي المستوطنات الجنوبية، في غوش دان وفي القدس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق ان "حماس" مستمرة في أخذ إسرائيليين رهائن ونقلهم إلى غزة حيث يستمر الآن القتال في 10 مستوطنات ومعبر إيريز.

وذكرت الإعلام الإسرائيلي ان كل الصواريخ والتدابير المضادة لن تعيد الإحساس بالأمن، مؤكدة أن إحدى القواعد التي اقتحمها مسلحو "حماس" هي مقر قيادة فرقة غزة

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الي ارتفاع عدد الجرحى الي مايقرب من 400 في كل مستشفيات الجنوب