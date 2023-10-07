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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعطيل الدراسة في إسرائيل بسبب طوفان الأقصى

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت السلطات الإسرائيلية تعطيل  الدراسة غدًا الأحد، بسبب عملية طوفان الأقصى التي تقوم ذ بها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فلن تكون هناك دراسة غدا في المستوطنات المحيطة بغزة، وفي المستوطنات الجنوبية، في غوش دان وفي القدس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق ان "حماس" مستمرة في أخذ إسرائيليين رهائن ونقلهم إلى غزة حيث يستمر  الآن القتال في 10 مستوطنات ومعبر إيريز.

وذكرت الإعلام الإسرائيلي ان كل الصواريخ والتدابير المضادة لن تعيد الإحساس بالأمن، مؤكدة أن إحدى القواعد التي اقتحمها مسلحو "حماس" هي مقر قيادة فرقة غزة

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الي ارتفاع عدد الجرحى الي مايقرب  من 400 في كل مستشفيات الجنوب

السلطات الإسرائيلية تعطيل الدراسة طوفان الأقصى المستوطنات القدس حماس معبر إيريز

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