محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب الاشراف خلال زيارته لمدينة العريش



استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، محمود الشريف، نقيب الاشراف، والوفد المرافق له خلال زيارته الي مدينة العريش، للمشاركة في احتفال نقابة الاشراف بالمولد النبوي الشريف وذكري انتصارات أكتوبر.

وحضر اللقاء العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والشحات العزازي، داعية إسلامية، وحاتم عبد القادر من اشراف العريش.

المشروعات التنموية

وأكد المحافظ أن انتصار أكتوبر العظيم سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة في تحرير أرض سيناء الحبيبة، مشيرًا إلي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية على مستوي مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر سطّرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تحقيق التنمية، ودورها الحاسم في استئصال جذور الإرهاب.