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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح موقف سيارات قرية 30 يونيه ببئر البعد

افتتاح موقف السيارات
افتتاح موقف السيارات ببئر العبد

 

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء   ، يرافقه اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء واللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد موقف سيارات قرية 30 يونية بمركز بئر العبد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.
 

وأشار المحافظ  إلي افتتاح المزيد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتا الي افتتاح 5 مشروعات بالعريش وافتتاح إسكان التلول ومدرستي التربية الخاصة والرسمية لغات ببئر العبد.
 

 

3000 متر مربع:

 

وأكد اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن موقف سيارات قرية 30 يونية تم انشاءه على مساحة50 *60 "3000 متر مربع" بتكلفة 6 مليون جنية، حيث يستوعب أكثر من 60سيارة أجرة، ويضم موقف خط يربط بين قرية 30يونيو ومدينة بئر العبد وخط يربط بين قرية 30يونيو ومدينة العريش وخط يربط بين قرية 30يونيو ومدينة القنطرة شرق.
حضر الافتتاح كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، وسالم العكش ورمضان سرحان وسامي كامل، أعضاء المجموعة البرلمانية ببئر العبد، محمد عيد سكرتير مدينة بئر العبد.

سيناء موقف السيارات انتصارات أكتوبر

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