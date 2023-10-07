الهلال يسجل الهدف الثالث في شباك الأخدود بـ الدوري السعودي

تقدم فريق الهلال على نظيره الأخدود، بثلاثية نظيفة حتى الآن، في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية الهلال حتى الآن، عن طريق ميشيل ديلجادو (هدف) وسيرجي سافيتش (هدفان) في الدقائق 10، 71، 83.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميشيل – ميتروفيتش.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.