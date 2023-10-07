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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفريق عبد المنعم خليل.. خاض جميع حروب مصر الحديثة.. وهزم قوات شارون في الإسماعيلية

الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم خليل

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

غرفة عمليات حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها. 

نصر أكتوبر

وتمُر علينا الذكرى الخمسين على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم. 

نصر أكتوبر 73

الفريق عبد المنعم خليل

نشأته والتحاقه بالكلية الحربية

ولد الفريق عبد المنعم خليل في محافظة المنيا عام 1921، والتحق بمدرسة محمد علي الابتدائية عام 1927، ثم انتقل الي مدرسة الخديوية ونال شهادة الثقافة ثم التوجيهية عام 1939، وإلتحق بالكلية الحربية في نوفمبر عام 1939 وتخرج منها في 28 مايو عام 1942.

خاض جميع حروب مصر الحديثة

شارك الفريق عبد المنعم خليل في جميع حروب مصر الحديثة، حيث شارك في الحرب العالمية الثانية في معارك العلمين بعد تخرجه مباشرة، حيث شارك وقتها في كتائب الخدمات العامة، كما شارك في حرب فلسطين 1948، والعدوان الثلاثي 1956، وحرب اليمن 1962، وحرب 5 يونيو 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.

المناصب القيادية 

تولى الفريق عبد المنعم خليل الكثير من المناصب العسكرية منها قيادة الكتيبة 53 مشاة، وقيادة الكتيبة 8 مشاة، ورئيس أركان اللواء الرابع مشاة، ورئيس عمليات القوات العربية باليمن، وقائد وحدات المظلات، ورئيس أركان الفرقة الثانية مشاة، وقائد الفرقة الثالثة مشاة، ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني، وقائد الجيش الثانى الميدانى.

كما تولى الفريق عبد المنعم خليل رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية، وقائد الجيش الثانى الميدانى "مرة أخرى أثناء حرب أكتوبر"، ومساعد وزير الحربية وقائد الدفاع الشعبى والعسكرى، ومساعد وزير الحربية ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة.

قائد المنطقة المركزية العسكرية

كان الفريق عبد المنعم خليل قائدًا للمنطقة المركزية العسكرية قبل بدء حرب السادس من أكتوبر، وقبل الحرب ، ذهب للقائد الأعلى للقوات المسلحة لعرض عليه الخطة العامة وتقارير الاستعدادات تمت المراجعه النهائيه والتلقين النهائى، قبل الحرب.

قائدًا للجيش الثاني الميداني

في الرابع عشر من شهر أكتوبر عام 1973، تعرض اللواء أ.ح سعد مأمون لأزمة قلبية، نقل بعدها إلى استراحة القائد، لكن توفي بعدها، وتلقى اللواء الفريق عبد المنعم خليل إخطاراً بتكليفه  بقيادة الجيش الثاني الميداني.

الأوسمة

حصل اللواء أركان حرب عبد المنعم خليل على وسام بطل الجيش الثانى ووسام نجمة الشرف العسكرية فى حرب اكتوبر 1973 والذى يعد أعلى و أرفع وسام عسكري من فئته.

وفاته 

توفي الفريق فخري عبدالمنعم محمد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية يوم 23 مارس 2022 بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن.

وقد تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية للفريق فخرى عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق.

وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة .

وكان الفقيد قد شغل العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطر أسمه بأحرف من نور فى سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمته فى صفوف القوات المسلحة ليكون خير مثال يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى العمل من أجل رفعة الوطن.

وقد نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخري عبدالمنعم محمد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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