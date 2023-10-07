في غياب نيمار.. الهلال يكتسح الأخدود بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، اكتسح فريق الهلال نظيره الأخدود، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية الهلال، عن طريق ميشيل ديلجادو (هدف) وسيرجي سافيتش (هدفان) في الدقائق 10، 71، 83.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميشيل – ميتروفيتش.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

غياب نيمار

وتابع نيمار لاعب الهلال مباراة فريقه أمام نادي الأخدود، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب النجم البرازيلي عن هذه المباراة لظروف عائلية، إذ رُزق بطفلة من برونا بيانكاردي.