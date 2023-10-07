كما تدين تدان .. بدرية طلبة تنعي الفنان الشاب محمد بطاوي

نعت الفنانة بدرية طلبة الفنان الشاب محمد بطاوي الذي توفي صباح اليوم إثر إصابته بأزمة قلبية ، ذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام

ونشرت بدرية طلبة صورة لمحمد بطاوي وعلقت قائلة: النهاردة مات الممثل الشاب محمد بطاوي، محترم وطيب ملحقش يحقق اللي كان بيحلم بيه، الكل حزين فياريت الناس اللي مش بتقبل نصيحه ولا بتاخد عبرة من اللي بيحصل، الناس اللي بتغلط وتسب وتلعن، اللي ناسيين ربنا ومش هاممهم عقابه وإن كما تدين تدان.



وتابعت بدرية طلبة ، قائلة : بطلوا ترموا غيركم بالباطل وتحكموا مين يدخل الجنة ومين يدخل النار، دع الخلق للخالق واتعظوا من موت الشباب وموت الغفلة، ربنا وحده اللي عالم مين صح ومين غلط خليك أنت بس في حالك وأحفظ لسانك علشان ربنا يحسن آخرتك والناس تفتكرك بكلمة حلوة.



وقررت أسرة الفنان محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر - تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه، مسجد ضيوف الرحمن بميدان الشيخ حسن في محافظة الفيوم.



وكشف شقيق محمد بطاوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنه تم الانتهاء من تصريحات الدفن، والجثمان خرج من مستشفى الهرم حاليا وفي طريقه للفيوم، ولم يستطع استكمال حديثه وانهار في البكاء.



ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت ، نجم فريق مسرح مصر -الفنان الشاب محمد بطاوي ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.



وأعلن هشام صلاح المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي عن خبر الوفاة.