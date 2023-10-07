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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تسحر العيون في أحدث إطلالة من سيارتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ياسمين صبري بإطلالة ملفتة، مزجت بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث ارتدت توب كحلي اللون، مع بليزر أنيق أبيض اللون، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج ولون الروز للشفاه.

وتعتمد "ياسمين  صبري" على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتميل إلى التجديد والتنويع، وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

يضم فيلم البعبع العديد من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٧_١٣٤٣٣٢

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