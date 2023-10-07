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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالقفطان .. المطربة بوسي تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

بوسي
بوسي

شاركت المطربة بوسي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت بوسي في أحدث ظهور، حيث كانت ترتدي قفطانا أنيقا مع نظارة سوداء، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

واعتادت بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمامهم.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

أخر أعمال بوسي

طرحت الفنانة بوسي مؤخرًا أغنية مش شايفينهم، والتي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس حسن الشافعي.

كلمات أغنية مش شايفينهم

حاضرة دماغي صاحبي حاضرة والسكة سالكة خضرا، بكبس ورجلي حاطة يسطا مبقفش في المحطة راسي عالية فوق وواصلة، أنا مش شايفكم أصلًا".

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٧_١٤٣٨١٣

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