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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صورة مثيرة.. حمزة المثلوثي يقبل حذاء شيكابالا بعد هدفه في البنك الأهلي

شيكابالا
شيكابالا

حرص الإعلامي الرياضي خالد الغندور علي مشاركة جمهوره صورة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .


وأظهرت الصورة التى نشرها الغندور قيام حمزة المثلوثي لاعب الزمالك بتقبيل حذاء شيكابالا بعد هدف الأخير في شباك البنك الأهلي وعلق عليها "شيكا العالمي".


ونجح الزمالك بفضل هدف شيكابالا في اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفارس الأبيض 2-1، مساء السبت، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.


بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

 

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FB_IMG_1696711933090
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IMG_٢٠٢٣١٠٠٧_٢٣٥٢٠٨

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