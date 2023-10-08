نقابة الأشراف تحتفل بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر بسيناء



احتفلت نقابة الاشراف بالمولد النبوي الشريف وذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة في قصر ثقافة العريش.

وذلك، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء السيد محمود الشريف نقيب الاشراف، أحمد صابر الشريف، نقيب الاشراف بشمال وجنوب سيناء، الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والقس يوسف صبحي، ممثل الكنيسة بشمال سيناء، والقيادات الدينية والتنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية.



وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي عن الأشراف ونقباء الاشراف على مر التاريخ، ومشاهير نقابة الاشراف في شتي القطاعات الدينية والعلمية، ودور نقابة الاشراف في الدفاع عن مصر والحفاظ علي أمنها، ومقر نقابة الاشراف بالقاهرة ومحتوياته.

النصر العظيم:



وفي كلمته أكد المحافظ ، أن هذا الاحتفال فرصة عظيمة ان يجتمع الاحباب من محافظات مختلفة، وأن دعواتكم مستجابة عند رب العالمين وكان النصر العظيم علي أعداء الظلام من الذين تحجرت قلوبهم وفعلوا ما فعلو والغشاوة علي عيونهم، ولقد قام الشعب العظيم بالتعاون مع قواته الباسلة علي دحر الإرهاب لننعم بالامن والأمان بتضحيات الجميع.



قال المحافظ، أننا نتطلع إلي حراك من نوع اخر وهو الحراك التنموي، وننادي باعلي صوت حي علي البنا، حي علي التنمية، ونطلب منكم جميعا الاشراف والشرفاء ان نلبي النداء ، وهناك مظاهر عودة الروح والوعي الي سيناء ونقف يدا واحدة خلف مصرنا الحبيبة وقيادتنا السياسية، ودعونا نتعامل بالحب الذي لا يعرف الكراهية والعدل الذي لا يعرف البغي والخلاص الذي يعرف التهلكة والباقيات الصالحات في الفكر والإرادة والسلوك والوعي المستنير.



أشار المحافظ الي أن العمل النقابي في مصر بدأ علي يد الاشراف عندما اسسوا نقابتهم التي كانت تقوم علي خدمة أبناء الاشراف واهل بيت النبي صلي الله عليه وسلم، ولقد تولي هذه النقابة العديد من عظماء مصر بدء من المعز لدين الله الفاطمي ووصولا الي الدكتور السيد محمود الشريف.



وأكد نقيب الأشراف علي أن انتصارات أكتوبر سطّرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تحقيق التنمية، ودورها الحاسم في استئصال جذور الإرهاب.

وأحيا الحفل المنشد محمود ياسين التهامي، حيث قدم عدد من القصائد في مدح النبي صلي الله عليه وسلم والتي لاقت تفاعلا كبيرًا من جمهور الحاضرين.