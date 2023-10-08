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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخطاء صارخة.. فرج عامر ينتقد التحكيم في مباريات الدوري

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "شاهدت أمس بعض من مباريات الدوري العام المصري ، بصراحة اللي بيحصل ده ما ينفعش وما يصحش، لأن الأخطاء التحكيمية بتزيد لدرجة انها أصبحت مؤثرة في النتائج بصفة عامة ، في غالبية المباريات ، بحيث فرق بتكسب وفرق بتخسر ولاعبين بتتلام ولاعبين بمتكافئ في وضع مقلوب ومدربين تطلع فوق ومدربين تفقد اماكنها وكل دة نتيجة اخطاء تحكيمية صارخة، اكيد انها غير مقصودة لكن في النهاية فرق واندية بتاخذ أوضاع ليست نتيجة عملها ، طبعا هذا الوضع الغير متكرر في العالم لن يؤتي بالخير علي كرة القدم المصرية او المنتخب القومي ، متي تحدث انتفاضة كروية حقيقية توقف كل هذه المهازل الغير  متوقعة وضعنا الكروي أصبح صعب". 

وحقق نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 3 بالدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي موقع فيسبوك، "فريق البنك الأهلي يضم لاعبين على مستوى فني عالٍ، ينقصهم التنظيم داخل الملعب فقط".

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