السيطرة علي حريق نشب بمزرعة دواجن بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة علي حريق نشب بمزرعة دواجن بقريه ابو زايد بطريق نبتيت دائرة مركز مشتول السوق.

حيث تم الدفع بسيارة إطفاء وبالفحص تبين انه لم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح او إصابات وتم إخطار رجال النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من نشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية زايد دائرة مركز مشتول السوق وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفععت بسيارة إطفاء الي مكان الحريق وتم اخمادة والسيطرة عليه.

وبالإنتقال والفحص تبين نشب بمزرعة دواجن بقريه ابو زايد بطريق نبتيت دائرة مركز مشتول السوق حيث تم الدفع بسيارة إطفاء ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح او إصابات وتم إخطار رجال النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.