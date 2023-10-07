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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الكشف على 810 حالات ضمن قافلة جامعة الزقازيق لقرية كفور نجم بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدردنلي رئيس جامعة الزقازيق، إنهاء قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، لأعمالها، بالكشف على 810 حالات من أهالي قرية كفور نجم، في العديد من التخصصات الطبية.

وأوضح أن العيادات بدأت في استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبالتعاون مع محافظة الشرقية، ممثلة في مديرية الصحة.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق، أن القافلة رافقها أساتذة وأطباء كلية الطب البشري، حيث تم الكشف علي 685 حالة في 10 تخصصات طبية مختلفة، وهي (الباطنة- المتوطنة- القلب- الصدر- العظام- الروماتيزم- المخ والأعصاب- الأطفال- الرمد- طب الأسرة)، كما تم تحويل 18 حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 125 حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط.

وأوضح أن كلية الصيدلة وزعت الأدوية بالمجان على المرضى، وأوضحت لكل مريض كيفية استخدام الأدوية المصروفة.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، وفي ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

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