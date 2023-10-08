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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة غريبة من نوعها لعصابة تخصصت في سرقة الزيتون.. لن تتوقع السبب

صدى البلد

أثارت واقعة غريبة من نوعها الكثير من الجدل، بسبب نوع السرقة والتي قد تم ضبطها من قبل  الحرس المدنى الإسباني  وذلك بعد سرقة ما لا يقل عن 74 طنا من الزيتون المسروق من قبل عصابة إجرامية كانت تقوم ببيعه وذلك بطريقة غير قانونية بعد أن ارتفعت أسعاره بشكل كبير في إسبانيا  بسبب موجة الجفاف الشديدة التي تهدد البلاد، ليتم القيام بالتحقيق مع 11 شخصا ، وذلك بتهمة تورطهم في عملية السرقة والبيع في مقاطعة إشبيلبة.

وقد قالت الصحيفة ، إن ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون مؤخرا قد جعله أفضل من الذهب .

وخلال التحقيق، تحقق العناصر من كيفية قيام زعيم المجموعة بسرقة كميات كبيرة من الزيتون، حيث قام بتسليمها إلى أحد أكشاك الشراء  وذلك في بلدة بيلاس سرا، في وقت متأخر من الليل وخلف أبواب مغلقة.

وقام صاحب المستودع بالقيام بوضع الزيتون مباشرة في محلول ملحي حتى لا يتم اكتشافه في منطقة الوزن والتخزين، وذلك أثناء لقيام بعمليات التفتيش ليتم ضبط حوالي 374 براميل زيتون متبل بإجمالي 73350 كيلوجراما لتصل القيمة السوقية للمستهلك إلى أكثر من  نصف مليون يورو.

عصابة إجرامية محلول ملحي

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