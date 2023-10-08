فايننشال تايمز : جيه بي مورجان يبحث عرضا محتملا لشراء مترو بنك

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد أن بنك جيه بي مورجان تشيس بحث عرضا محتملا لشراء مترو بنك قبل أن يختار عدم المضي قدما بسبب رأس المال الإضافي الذي سيتعين على المشتري الجديد تقديمه.

وأضافت فايننشال تايمز أنه كان من الممكن إبرام الصفقة من خلال وحدة الخدمات المصرفية الرقمية البريطانية التابعة لبنك جيه بي مورجان، تشيس يو كيه.

ذكرت تقارير إعلامية أن بنك مترو بنك البريطاني رفض يوم السبت سلسلة من عروض الاستحواذ من بنك الأعمال المتخصص شوبروك وأجرى في وقت لاحق محادثات مع حاملي السندات بشأن ضخ أسهم إلى جانب إعادة هيكلة الديون.

ويدرس بنك مترو عددًا من خيارات التمويل بعد سلسلة من النكسات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأخطاء المحاسبية ورحيل القيادة وتأخر الموافقة التنظيمية على إعفاءات رأس المال الرئيسية.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن بنك مترو من المقرر أن يناقش خيارات التمويل مع مساهميه خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث يسعى البنك إلى دعم موارده المالية وطمأنة المنظمين بعد أسبوع متقلب من التداول.