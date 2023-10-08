عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فايننشال تايمز : جيه بي مورجان يبحث عرضا محتملا لشراء مترو بنك

جي بي مورجان
جي بي مورجان

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد أن بنك جيه بي مورجان تشيس بحث عرضا محتملا لشراء مترو بنك قبل أن يختار عدم المضي قدما بسبب رأس المال الإضافي الذي سيتعين على المشتري الجديد تقديمه.

وأضافت فايننشال تايمز أنه كان من الممكن إبرام الصفقة من خلال وحدة الخدمات المصرفية الرقمية البريطانية التابعة لبنك جيه بي مورجان، تشيس يو كيه.

ذكرت تقارير إعلامية أن بنك مترو بنك البريطاني رفض يوم السبت سلسلة من عروض الاستحواذ من بنك الأعمال المتخصص شوبروك وأجرى في وقت لاحق محادثات مع حاملي السندات بشأن ضخ أسهم إلى جانب إعادة هيكلة الديون.

ويدرس بنك مترو عددًا من خيارات التمويل بعد سلسلة من النكسات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأخطاء المحاسبية ورحيل القيادة وتأخر الموافقة التنظيمية على إعفاءات رأس المال الرئيسية.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن بنك مترو من المقرر أن يناقش خيارات التمويل مع مساهميه خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث يسعى البنك إلى دعم موارده المالية وطمأنة المنظمين بعد أسبوع متقلب من التداول.

إعادة هيكلة الخدمات المصرفية هيكلة الديون جيه بي مورجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى المفتي

رسميا الوطنية للانتخابات تتسلم أوراق ترشح فريد زهران للرئاسة

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

موضوعات متعلقة

مركز أمريكي يحذر من إعصار استوائي يهدد جزر كابو فيردي

حزب الله يدخل على خط المواجهة مع اسرائيل ويتبادل إطلاق الصواريخ وقصف المدفعية

حزب العمال البريطاني يخطط لتجديد شبكات الكهرباء وتخفيف انقطاع التيار

زعيم الحزب الحاكم في بولندا: أمننا العسكري يعتمد على الجيش والتحالف مع أمريكا

لمواجهة طوفان الأقصى.. بايدن يعرض على إسرائيل سبل الدعم المناسبة

النيجر تخفض ميزانية 2023 بنسبة 40% بسبب العقوبات الاقتصادية ضد قادة المجلس العسكري

بوريل : تضامني الكامل مع إسرائيل في العنف أمام غزة

منذ مقتل الدرة حتى طوفان الأقصى.. تواريخ أكبر معارك التصعيد بين الفلسطينيين والاحتلال| تقرير

ترشيحاتنا

ملك الأردن لأوروبا: التصعيد سيستمر في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نتنياهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

ليبرمان: قرار القضاء على حماس شرط المشاركة بحكومة الطوارئ الإسرائيلية

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بهدفي صلاح.. ليفربول يتعادل 2-2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

الحكومة الفلسطينية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش الأسود.. مى عمر تثير الجدل رفقة زوجها

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ