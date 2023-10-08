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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السعودية تسعى للوصول إلى الفضاء..وشراكة جديدة لتحقيق الهدف

السعودية
السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة تكنولوجية كبيرة حيث أعلنت سابقا عن البدأ في تصنيع السيارات الكهربائية كما عقدت شراكة جديدة لتقييم برنامجها الفضائي تمهيدا للمزيد.

 

وعقدت وكالة الفضاء السعودية (SSA) شراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) تهدف لتقييم برنامج الفضاء الخاص بالسعودية.

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وفي هذا السياق، زار ممثلون عن وكالة الفضاء السعودية جامعة «كاوست» في سبتمبر الماضي، كجزء من الحملة الترويجية لورشة عمل الأبحاث والتطوير والابتكار (RDI) في مجال الفضاء. وشكلت هذه الورشة فرصة فريدة لهيئة التدريس والباحثين في «كاوست» للعمل مع خبراء وكالة الفضاء السعودية، ومناقشة آليات تطوير قطاع الفضاء السعودي وتحدياته.

وتأمل وكالة الفضاء السعودية من خلال الشراكة مع «كاوست» وغيرها من المؤسسات البحثية داخل المملكة، في تحديد مدى المعرفة والابتكارات الجارية بالفعل في المملكة، فيما يتعلق ببرنامج الفضاء؛ حيث تساعد هذه المعلومات الوكالة في تحديد الأهداف، وتحليل الفجوات المعرفية، ووضع خريطة طريق نهائية تكون متاحة بحلول يناير 2024.

وقالت الدكتورة نجاح عشري، نائبة رئيس «كاوست» للتقدم الوطني الاستراتيجي: «مع استراتيجية (كاوست) الجريئة والجديدة، والتي تعطي الأولوية للأبحاث المتوافقة مع ركائز البحث والتطوير والابتكار في المملكة، فمن المنطقي أن تتعاون الجامعة مع جهات رئيسية فاعلة، مثل وكالة الفضاء السعودية، في تحقيق رؤية المملكة الطموحة في مجال البحث والتطوير والابتكار.

 ومن خلال العمل بشكل وثيق مع وكالة الفضاء السعودية، يمكن لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في (كاوست) تطوير آليات للاستفادة من الخبرات الحالية، وتسريع عمليات استكشاف المملكة للفضاء الخارجي»

السعودية الفضاء

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