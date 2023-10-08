عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سوزوكي جيمني الجديدة في السعودية

صدى البلد

يضم السوق الإماراتي باقة من أقوى السيارات التي تتميز بمنظومة دفع رباعي، وتمتلك شعبية وانتشارا، وتعتبر السيارة اليابانية سوزوكي جمني موديل 2023 من بين أقل السيارات سعراً في الإمارات.

سوزوكي جمني موديل 2023

مواصفات السيارة سوزوكي جمني موديل 2023

تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، قادر على ضخ 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة بتقنية الدفع الرباعي. 

تبلغ السرعة القصوى للسيارة سوزوكي جمني موديل 2023 نحو 145 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى القدرة على التسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتبلغ قدرتها على استهلاك البنزين نحو 7.5 لتر عند قطع 100 كيلومتر.

سوزوكي جمني موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة سوزوكي جمني موديل 2023

الطول الكلي: 3.645 متر

العرض الكلي: 1.645 متر

الارتفاع الكلي: 1.725 متر

قاعدة العجلات: 2.550 مم

سعة صندوق السيارة: 85 لتر

سعة خزان الوقود: 40 لتر

 

تجهيزات الأمن والسلامة 

تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها:

نظام الفرامل المانعة للانغلاق   ABS

توزيع قوة الفرملة الكترونيا   EBD

كاشف التصادم

قفل الباب التلقائي

مساعد الفرامل  BA

وسائد هوائية 

عرض مراقبة ضغط الإطارات

أجهزة استشعار الاصطفاف

سوزوكي جمني موديل 2023

أسعار السيارة سوزوكي جمني موديل 2023

سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 75,000 درهم

سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 79,500 درهم

السعودية سوزوكي جيمني سوزوكي جيمني سوزوكي جمني موديل 2023 سوزوكي جمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

موضوعات متعلقة

مبيعات BMW M ترتفع بنسبة 58% ومرسيدس G63 الأكثر مبيعاً من AMG

سعر فورد فوكس الجديدة في مصر

باقة 150 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بمواصفات مميزة

للشراء من الخارج.. نيسان قشقاي بدون أوفر برايس وجمارك|اعرف أسعار الموديلات

أحدث أسعار BMW X6 M الجديدة

سكودا سوبيرب بدون جمارك وبأقل من سعرها محليا

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 110 ألف جنيه

للموظفين.. فيات هاتشباك بـ 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

إضافة الزيادة الجديدة مع قبض معاش نوفمبر والصرف من خلال الـ ATM

وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري للطائرة بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

بعد قليل.. بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل

سعر سوزوكي جيمني الجديدة في السعودية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-10-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة كرة للخداع الاستراتيجي ومثلية جولدا مائير.. كيف وصف البلوجرز حرب أكتوبر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ