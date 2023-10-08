رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لـ "صدى البلد": الجامعات التكنولوجية طفرة تعليمية أنشأها السيسي ... وتحسن الصناعة بكل محافظة

الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية:

الجامعات التكنولوجية تحسن الصناعة بكل محافظة

الجامعات التكنولوجية طفرة تعليمية أنشأها السيسي

التعليم التكنولوجي يجمع الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي

الجامعات التكنولوجية تتواجد في قلب المناطق الصناعية

الجامعات التكنولوجية بكل محافظة تخدم الصناعة المنتشرة بتلك المحافظة.

الرئيس السيسي مساند للجامعات التكنولوجية

التعليم التكنولوجى قاطرة النمو بالمجتمعات



طفرة هائلة شهدتها منظومة التعليم العالي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولى اهتمامًا غير مسبوق بمنظومة التعليم الجامعي، ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية النهوض بالتعليم في أول أولوياته، واهتم بالإشراف على مشروع تطوير التعليم بنفسه، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها داخل منظومة التعليم العالي، هو إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي بفضلها أصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال هذه الجامعات.

وصلت عدد الجامعات التكنولوجية الآن 10 جامعات تكنولوجية بعد أن كانت قد بدات من اربع سنوات بـ 3 جامعات قثط، والجامعات التكنولوجية تعد نقلة نوعية هامة في مجال التعليم الجامعي في مصر ونجاح الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، حيث أن بإفتتاحها بتلك السرعة يعد إنجازا غير مسبوق بمعني الكلمة وان مصر بافتتاح تلك الجامعات أصبحت تواكب الكثير من الدول الصناعية الكبري التي تهتم بقطاع التعليم، حيث أن التعليم عماد تقدم الأمم الذي يهدف إلي خدمة الصناعة لإحداث تنمية مستدامة بمصر.

وأظهرت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات ووضعها في مراكز متقدمة عالميًا؛ انطلاقًا من أن رفع كفاءة العملية التعليمية يتطلب توفير بنية تحتية مميزة، وارتفع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو 2023 إلى 96 جامعة، تضم 3.3 ملايين طالب بدلًا من 2.4 مليون طالب في عام 2014.

أجرى موقع "صدى البلد" لقاء مع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية للحديث عن الجامعات التكنولوجية، وعن مستقبلها وعن اصرار القيادة السياسية والرئيس السيسي على زيادة عددها وما الدور الذي سوف تلعبه في تنمية مصر، وكيف تخدم الجامعات التكنولوجية الصناعة بكل محافظة من محافظات مصر.

من اين جاءت بداية الجامعات التكنولوجية ؟

الدولة قد اتخذت قرارا فى عام 2019 بالقانون رقم 72 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وينص القانون على أن الجامعة التكنولوجية هى مؤسسة تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة

تهدف الجامعة إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا وتطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع.

ما هو الغرض من إنشاء الجامعات التكنولوجية؟

الغرض من الجامعات التكنولوجية بشكل عام يمكن في ربط سوق العمل بالتعليم، وهذا يتوافق مع خطة الدولة التي تم وضعها على أساس خدمة الصناعة وتوفير القوى العاملة المناسبة، وأن الجامعات التكنولوجية تسير في مسارين من خلال التعليم الإكاديمي والتعليم التطبيقي العملي.

كيف ترى دعم الرئيس السيسي للجامعات التكنولوجية ؟

الرئيس السيسي يعي تماما دورالجامعات التكنولوجية في النهوض بالبلاد لذلك يوجد دعم كبير وغير محدود لها، وينجلي ذلك الأمر في توجيه الرئيس منذ ايام بدعمه لتطوير وبناء الجامعات التكنولوجية حينما قال انه على اتم الاستعاد للمشاركة في في بناء الجامعات التكنولوجية من خلال صندوق تحيا مصر وأن الصندوق سيوفر نصف قيمة تشييد تلك الجامعات والحكومة بالنصف الآخر.

وأكمل كشك، أن وزارة التعليم العالي كانت لديها خطة خمسية للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بحيث تتواجد بكل محافظة من محافظات مصر جامعة تكنولوجية، ولكن الدعم الذي قام بيه الرئيس السيسي اقتصر الوقت حيث أن الرئيس أشار في حديثه اننا لن نتظر تلك المدة الزمنية وانه في خلال عام سوف تعتزم الدولة المصرية إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، ليصل عدد الجامعات إلى 27 جامعة تكنولوجية بواقع جامعة لكل محافظة.

وجاء أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ايام عن دعمه لتطوير وبناء الجامعات التكنولوجية، حينما فاا:": إنا مستعد أدخل وأشارك في بناء الجامعات التكنولوجية من خلال صندوق تحيا مصر"، وأ، الرئيس أكمل خلال كلمته في فعاليات جلسة حكاية وطن:" صندوق تحيا مصر سيوفر نصف قيمة تشييد تلك الجامعات والحكومة بالنصف الآخر".

كيف ترى توجيهات الرئيس في التوسع في الجامعات التكنولوجية ؟

وتعكس كلمات الرئيس السيسي رؤية الدولة في احداث طفرة حقيقية في مجالي التعليم والصناعة حيث أن الجامعات التكنولوجية تمثل إضافة تعليمية بإعتبارها رافد تعليمي حديث يستوعب إعداد الطلاب الكبيرة في مصر، وتخد الصناعة عن طريق العمل علي تخريج كواد قادره مدربه علي أعلي مستوي في المجالات التي تعاني الصناعة من الكفاءات بها.

وأضاف أن الجامعات توفر فرصا تدريبية لجميع الطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع ووضع خطط تدريبية ومشرفين على التدريب والتنسيق مع جهات للحصول على تدريب متميز في المناطق المرتبطة بسوق العمل لربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية سواء التدريب الأسبوعى خلال فترة الدراسة أو الصيفي لمدة شهر ونصف.

كيف تخدم الجامعات التكنولوجية الصناعة ؟

إذا نظرنا في إماكن تواجد الجامعات التكنولوجية نجد انها جميعآ تتواجد في قلب المناطق الصناعية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة، فعلي سبيل المثال مكان جامعة الدلتا التكنولوجية تم تحديده ليكون بالقرب من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنطقة الصناعية بالسادات فى محافظة المنوفية.

ومعظم الجامعات التكنولوجية تم تحديد أماكنها لتكون بالقرب من المناطق الصناعية الموجودة فى الدولة، أى أنها تقع فى قلب الحدث، حتى يتعلم الطالب داخل الجامعة ويخرج ليكتسب الخبرة العملية فى المصانع المتواجده بجواره، بإضافة ايضآ إلي أن تقوم الجامعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصناعية وذلك يعزز من تنمية الصناعة ويعمل على ربط الطلاب بسوق العمل من خلال الاحتكاك المباشر مع الصناعة ودراسة معرفة الاحتياجات الحقيقة لذلك القطاع.

كيف يتم اختيار البرامج الدراسية ؟

بفضل تواجد الجامعات التكنولوجية داخل المناطق الصناعية فهذا يجلعنا نقوم بالذهاب إلي المصانع حتي يتم تحديد البرامج المطلوبة وفقا لسوق العمل حيث تعمل الجامعة على دراسة سوق العمل بالاشتراك مع الجهات الصناعية حتى نتمكن من استحداث برامج دراسية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل والجهات الصناعية.

وإذا طلبت أحد الجهات الصناعية أن هناك نقصا من الكوادر في أحدي المجالات يتم عمل البرنامج التعليمي لتزويد سوق العمل وأن البرامج التعليمية الموضوعة جميعها تهدف إلى خدمة الصناعة، واننا اذا وجدنا أن هناك برنامج من البرامج الدراسية تشبع السوق منه على الفور سوف نقوم بغلقه واستحداث برنامج بديل وفقآ للمتطلبات سوق العمل.

كيف تخدم الجامعات التكنولوجية الصناعة في مصر؟

الجامعات التكنولوجية تدعم الخطوات التى تتخذها الدولة على أرض الواقع، حيث تهدف الجامعات استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى.

كما اننا نقوم الآن على إعداد الخريج التكنولوجي المدرب والمعد على درجة عالية سوف يسعدنا علي تحقيق النهضة الصناعية الكبيرة التي تهدف إليها الدولة وسوف يزيد من الإنتاج الداخلي، حيث يكون هذا الخريج قادر علي العمل داخل المصانع المتواجدة وليس مجرد عمل فقط بل يكون قادر على تطوير العمل ايضآ أو يقوم هو بإنشاء عمل خاص بيه.