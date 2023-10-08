الغندور :عدم ضم مصطفى شلبي للمنتخب ظلم كبير وعدم رؤية للجهاز الفني

استقر روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب 28 لاعبا لرحلة الإمارات لمواجهة منتخبى زامبيا والجزائر وديا يومى 12 و16 أكتوبر الجارى.

وكتب الإعلامي الرياضي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "عدم ضم مصطفى شلبي لمنتخب مصر ظلم كبير وعدم رؤية و عين غائبة للجهاز الفني للاعب من الممكن ان تستفيد منه كثيرا".

تتوجه بعثة منتخب مصر إلى دولة الإمارات غداً لإقامة معسكر فى الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، ويتخلله مباراتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم 2026.

ويقام معسكر منتخب مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي.