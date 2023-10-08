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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يطير غدا إلى الإمارات لمواجهة زامبيا والجزائر وديا

محمد صلاح ورياض محرز
محمد صلاح ورياض محرز

يطير منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، غدا الاثنين، للإمارات لمواجهة زامبيا والجزائر وديا على مدار يومي 12 و16 أكتوبر الجاري. 

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024  وتصفيات كأس العالم 2026.

ويحيي الفنان أحمد سعد حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا في اللقاء الودي المقرر له 12 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

ويقام الحفل قبل انطلاق مباراة منتخب مصر و زامبيا المقرر لها الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، مقدم من شركة ORA.

ويقام معسكر منتخب مصر في دولة الإمارات الشقيقة في الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، وتتخلله مباراتان أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و16 أكتوبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي.

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قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا والجزائر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

ويتخلل المعسكر وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 25 لاعبًا هم:
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
إمام عاشور 
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفي محمد 
مروان حمدي

منتخب مصر فيتوريا زامبيا كاس امم افريقيا كأس العالم الجزائر

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