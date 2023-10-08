إعلامي شهير يفتح النار على نجم الإسماعيلي بسبب موقف مباراة الأهلي

انتقد الإعلامي محمد شبانة، ما فعله لاعب الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي تجاه أحد الأطفال في ملعب برج العرب خلال لقاء الأهلي في بطولة الدوري المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لا يجوز ما فعله عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي تجاه أحد الأطفال الموجودين في الملعب، ورد فعله كان خاطئ، حتى لو كنت خاسر في المباراة".

شبانة ينتقد تصرف عبدالرحمن مجدي مع أحد الأطفال في لقاء الأهلي والإسماعيلي

وأضاف: "قد يكون الطفل، من الناشئين وسيكون لاعب في المستقبل، كان من الممكن أن يشهر محمود البنا البطاقة الحمراء، بسبب ما فعله عبدالرحمن مجدي وهو تصرف غير إنساني ويعطي انطباع سيئ للجميع بأنه لا يمتلك روح رياضية".