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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة تحضير مربى الجزر في المنزل

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل مربى الجزر في البيت.

مربى الجزر ..
مكونات طريقة عمل مربى الجزر:
كيلو جزر مبشور
2 كوب سكر
نصف كوب ماء
معلقة كبيرة بشر برتقال
معلقة كبيرة عصير ليمون
2 عود قرفة خشب
2 حبة قرنفل صحيح
تحضير طريقة عمل مربى الجزر:
احضري حلة علي النار وقومي بوضع فيها المياة والسكر وقومي بتقليبه حتي يذوب السكر مع المياة نهائيا دون ان يتكرمل بعد ان يذوب السكر قومي باضافة القرفة والقرنفل وقشر البرتقال.


قومي بتقليبهم مع السكر واتركيهم حتي يغلوا علي النار ثم أضيفي الجزر المقشر ومبشور في الحلة وقومي بتقليبها علي النار واتركيها علي النار حتي تستوي المربي.


بعد ان يتسبك الجزر قومي الان بإضافة عصير الليمون وقومي بالتقليب مرة أخري واتركيها علي النار دقيقتين علي النار ثم قومي برفعها من علي النار.


اتركيها جانبا حتي تبرد المربي ثم قومي بوضعها في برطمان او طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

بشر برتقال مربى الجزر فى المنزل مربى الجزر مربى

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