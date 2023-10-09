كاتب صحفي : أمريكا أعلنت الحرب على فلسطين دعما لإسرائيل بهذا الإجراء

تحدث محمد الأمين الكاتب الصحفي،عن تطورات الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية وتداعياتها.

وأضاف الأمين خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الحذر من تأخر التحركات الدولية، مؤكداً أنه إذا لم يكن هناك تدخل حقيقي لوقف هذه العمليات لإيجاد حل سياسي للأزمة سيكون نتيجتها حالة اضطراب غير عادي في منطقة الشرق الأوسط.



وأشار محمد الأمين الكاتب الصحفي إلى، أن الولايات المتحدة تستهدف زيادة حدة الاضطراب من خلال تعاطيها مع الأحداث، مضيفاً أن واشنطن حركت أسطولها البحري وحاملة طائرات تجاه إسرائيل، بما يعني إعلان حرب، وهو أمر مستغرب من أمريكا رغم أنها تعلم تماما الأسباب الرئيسية لما حدث.