المؤتمر: خلو مصر من فيروس سي رسميا إعجاز حقيقى فى قطاع الصحة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن إعلان منظمة الصحة العالمية بشكل رسمى، خلو مصر من فيروس سى انجاز كبير تحقق على مدار السنوات الأخيرة، متابعا:" يوجد العديد من الدول على مستوى العالم التي لديها إمكانيات كبيرة ومُصنفة من الدول العظمى تعاني من هذا المرض".

وأشار السعيد غنيم، إلى أن قطاع الصحة على وجه التحديد شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، للارتقاء بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع، وكان ذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات الصحية خلال السنوات الماضية، والتى أشادت بها المنظمات الدولية على مستوى العالم، تلك المبادرات التى كانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات، أشهرها مشكلة فيروس سى.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن حزمة المبادرات الرئاسية جاءت لتحل أزمة نقص الإمكانيات، ومن هذا المنطلق استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات فى قطاع الصحة، قائلا:" مجلة فوربس الأمريكية قالت: لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سى كما فعلت مصر؟"، وهذا يؤكد حجم الإنجاز الذى وصلت إليه الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة".

وأوضح السعيد، أن هناك إنجاز كبير حدث وحققته الدولة المصرية عندما قررت شركات الدواء المصرية تصنيع دواء فيروس سي في مصر، حيث تم نزول ثمن الدواء لحوالي 1500 جنيه مصري، لمدة 12 أسبوع بدل من مليون جنيه.