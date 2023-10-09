أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات .

فقد تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة الوايلى ملك (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بأسلوب المغافلة ، وبحوزته (طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالى المستولى عليه) ، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية " (صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - 2هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالى) وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.



وضبط (خفير خصوصى ، وآخر عاطل – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقــة (بعض المشغولات الذهبية , عدد " 3 " جهاز لاب توب ، بعض المقتنيات) من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس, وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام "أجنة حديدية".. كما تم بإرشاد أحدهما ضبط المسروقات والآداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – عدد 100 قرص مخدر "التامول" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.