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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يجري اتصالا بالمفوض العام للأونروا لضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية لغزة

اتصال بين وزير الخارجية
اتصال بين وزير الخارجية ومفوض عام الاونروا

أجرى سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس الاثنين اتصالاً مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا؛ لبحث تنسيق الجهود الرامية لضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال أن مصر تضطلع بدورها الإنساني فى كافة الأحوال وكل الظروف تجاه الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه كاملة.

ويكثف الوزير شكري من اتصالاته بالأطراف الدوليين من أجل احتواء الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على الأراضي المحتلة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر وما اسفرت عنه من تصعيد محذرا أن عدم التهدئة يقود المنطقة الى الانزلاق إلى مسار دموي خطير.

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