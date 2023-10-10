منتخب مصر للناشئات يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة ساوتومى بإياب تصفيات كأس العالم

استأنف منتخب مصر لناشئات كرة القدم تحت 20 سنة تدريباته، خلال معسكره المغلق بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب ساوتومى، يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، في لقاء العودة بالدور الثاني بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "كولومبيا 2024".

وكان المنتخب الوطني فاز بسباعية نظيفة على نظيره ساوتومى، أمس الأول، الأحد، على نفس الملعب، في لقاء الذهاب.

وحرصت الدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري للعبة والمشرف على الكرة النسائية، وعامر حسين عضو الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، على حضور المباراة، وتكريم يوريديس ميديروس وزيرة الرياضة في ساوتومي وبرينسب، المتواجدة برفقة بعثة منتخب ساوتومي تحت 20 سنة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من: محمد كمال مديرا فنيا، وإسراء أسامة مدربا عاما، ومحمد عرفات مدرب حراس المرمى، وسالم عاطف محلل أداء، ومحمد خاطر معد بدني، وإيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس أخصائي علاج طبيعي، وحنان حامد أخصائي تأهيل، وسونيا سيد مدير إداري للمنتخب، وأحمد حسن وحسني نصر للمهمات.