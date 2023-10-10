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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة متميزة.. دارين حداد تخطف الأنظار من أمام برج إيفل

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت دارين في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية بليزر أسود ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها من أمام برج إيفل.

 

وشاركت دارين مؤخرًا في مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "دعمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبد الحميد والدة نجيب الريحاني، ورزان مغربى.

 

وكان آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، الذى ضم كوكبة من النجوم وهم: حسن الرداد، وأروى جودة، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وهالة فاخر، ومحمود حجازى، وعثمان محمد على، بالإضافة إلى الفنان القدير مصطفى فهمى.

إطلالة دارين حداد

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