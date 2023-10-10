شاهد.. ضبط 7 تجار مخدرات بينهم سيدة بالقاهرة

سددت أجهزة الأمن ضربة موجعة لمروجي المخدرات ، حيث نجحوا في القبض على تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة ، كما تم ضبط ٥ تجار مخدرات آخرين.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وأكدت قيام تشكيل عصابى يضم عنصرين من العناصر شديدة الخطورة تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (التجمع الأول والخامس) بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى تم ضبطهما بدائرتى قسمى شرطة التجمع الأول ، والخامس وبحوزة أحدهما كمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة .

وبحوزة الآخر كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر – عدد 5 عبوات مؤثرة لعقار "الكيتامين" المخدر - كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بالتصنيع – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية – 2 ميزان حساس ، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون جنيه تقريباً ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم عدد من العبوات المختلفة تحوى بداخلها كمية من عقار GHP المخدر بإجمالى 8 لتر 900 ملى لتر - 20 قرص من عقار ميزوتاك "محظور تداوله" - كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الحشيش، الهيدرو"- شريط من عقار أنيما كورت "يستخدم مع الحقن للمادة المخدرة"- ميزان حساس- غليون زجاجى لتعاطى المخدرات- سيارتين .

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت1,500 كيلو جرام– فرد خرطوش - طلقة لذات العيار ، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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