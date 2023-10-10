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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مدرسة المتفوقين وأعمال رصف الطرق بسرس الليان

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بمدينة سرس الليان ، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد ، رافقه مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية .


تم استعراض بعض النماذج لعدد من المشروعات الذكية لبعض الطالبات ، كما تم عرض فيديو لعدد من المبدعات والنابغات الحاصلات علي مراكز متقدمة علي مستوي العالم.

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 أعرب المحافظ عن سعادته  وفخره بهذا الصرح التعليمي المتميز  وتفوق بناته الطالبات وتميزهن العلمي ، مؤكداً علي تقديم الدعم اللازم والرعاية لكافة المشروعات من أجل تعظيم أوجه الاستفادة منها ، فضلاً عن ضرورة الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهن وأمنياتهن والمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام القادم .


واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد الأعمال التمهيدية لرصف طريق سكة القناطر / السوق بطول 1,200 كم بمدينة سرس الليان  وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة سرس الليان لعام 2024، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق .


واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير مديرية الطرق عن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالطريق  والتي تضم أعمال رصف متكاملة للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تم الانتهاء من قطع الفرمة وتكسير الطبقة الأسفلتية المتهالكة وفرد طبقة السن وجاري تركيب البلدورات علي جانبي الطريق ، ومن المقرر الانتهاء من كافة أعمال الرصف نهاية شهر ديسمبر القادم ، وأضاف مدير مديرية الطرق أن العمل جاري علي قدم وساق في تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة طريق سروهيت بطول 1,200 كم ، بالإضافة إلى 3 مناطق رصف إنترلوك وهم شوارع (الجمهورية ، مصطفي كامل ، الكوادي ) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وذلك ضمن الخطة الإستثمارية بمدينة سرس الليان بإجمالي تكلفة 14 مليون  و 600 ألف جنيه .

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

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