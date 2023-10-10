محافظ المنوفية يفاجىء مدرسة الشهيد محمد سلامة لمتابعة انتظام العملية التعليمية

فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة الشهيد محمد سلامة الإبتدائية " مدرسة النصر الإبتدائية سابقاً " بمدينة سرس الليان، بزيارتها لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط العام داخل المدرسة ، وذلك في إطار الإطمئنان على انطلاق عام دراسي جديد ومنضبط بمراحل التعليم المختلفة بنطاق المحافظة حرصاً علي مستقبل أبنائه الطلاب.



وتفقد المحافظ عدداً من الفصول الدراسية بالمدرسة والتى تضم 12 فصل دراسى، وتأكد بنفسه من نسب الحضور والغياب للطلاب وتسليم الكتب الدراسية وموقف خطة توزيع هيئة التدريس للوقوف على نسب العجز ، وكلف المحافظ فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بإعداد تقرير مفصل عن الحالة العامة للمدرسة والعرض عليه لإتخاذ اللازم.



وخلال تفقده لمدرسة التربية الفكرية بسرس الليان وبحضور وكيل وزراة التربية والتعليم، ورئيس مدينة سرس الليان ، ووسط حالة من الفرحة قام محافظ المنوفية بتوزيع شنط مدارس وأدوات مكتبية وعصير ومياه على أبنائه الطلاب من ذوى الهمم دعماً لهم.

ووجه بحصر شامل لكافة احتياجات المدرسة لسرعة تلبيتها، فيما حرص المحافظ على تفقد عدد من الفصول الدراسية واستفسر من مديرة المدرسة عن الخدمات التعليمية المقدمة لهم وموجهاً بحسن معاملة الطلاب و الاهتمام بهم وتوفير كافة سبل الراحة خلال يومهم الدراسى وتذليل العقبات التى تواجههم مراعاة لحقوقهم.





جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية