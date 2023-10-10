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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يكرم مؤمن الغلبونى لتفوقه رياضياً بالأوليمبياد الخاص ببرلين بألمانياً

محافظ المنوفية يكرم
محافظ المنوفية يكرم أحد طلاب التربية الفكرية

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالب مؤمن محمود الغلبونى أحد طلاب مدرسة التربية الفكرية بسرس الليان لتفوقه وتميزه رياضياً بالأوليمبياد الخاص ببرلين بألمانياً " رياضة الفروسية "كونه أحد الأبطال الرياضيين ونموذج مشرف لأبناء المحافظة.

 جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بسرس الليان وبحضور مدير مديرية التربية والتعليم ،ورئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان .

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وأهدى المحافظ الطالب شهادة تقدير ومكافأة مالية ودرع المحافظة تقديراً لتفوقه الرياضى ، مؤكداً بأنه نموذج مشرف وفخر لأبناء المحافظة ، فيما أعرب الطالب عن إمتنانه بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية له ولمثله من ذوى الهمم بالإستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق.


وأكد محافظ المنوفية على دعمه الدائم للمتفوقين وخاصة ذوى الهمم فى مختلف المجالات والإهتمام بهم وتشجيعهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد علي حقوقهم كونهم أمل الحاضر والمستقبل ، متمنياً المزيد من التفوق والتقدم لإعلاء شأن المحافظة ورايتها محلياً وعالمياً.

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