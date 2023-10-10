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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة صرف صحى بهناى بتكلفة 250 مليون جنيه

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، محطة معالجة صرف  صحى بهناى بمدينة الباجور بتكلفة تقديرية (250) مليون جنيه، بطاقة 10 آلاف م3/يوم ، لخدمة ما يقرب من 170 ألف نسمة.

 رافقه رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، المستشار الهندسي للمحافظة. 

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واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذى ومكونات المحطة ،حيث أوضح رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 88%، حيث تم تنفيذ وحدات المدخل والمصافى والراسب الرملي  وأحواض الـ SBRواحواض التجفيف ومبنى اللوحه الكهربائية واحواض التركيز والمبنى الإدارى وبيارة الحمأة المعادة ومبنى البلاورات ومبنى المولد وحوض مزج الكلور ، مشيرا أنه تم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 20%.

واضاف، بأن القرى المقرر ربط تصرفاتها على محطة المعالجة هي ( بهناى ، أبو سنيطة ،كفر محمود ،عزبة بهناى ،أسريجة ، القرنين، منشأة سيف،الجزيرة الشرقية ، الكتامية ،بير شمس ، ميت عفيف ،كفر الدوار ).


و أكد محافظ المنوفية على أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مؤكداً على استمرار زياراته الميدانية لكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

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