محافظ المنوفية يزور مؤسسة تربية البنات ويسلم مواد غذائية ولحوم

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مؤسسة تربية البنات بسرس الليان التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة للوقوف على الحالة العامة والإطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة ، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتلك الفئات لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم ، بحضور مدير مديرية التضامن الإجتماعى.



وسلم محافظ المنوفية مواد غذائية ولحوم وبطاطين لدعم تلبية إحتياجات المؤسسة ، موجهاً بصرف مساعدات مالية لجميع النزيلات ، وخلال زيارته تبادل المحافظ حديثه مع أبناء الدار للاطمئنان على حسن معاملتهم والتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي وما يحتاجونه من متطلبات وإحتياجات لتمكينهم في شتي المجالات.



وفى لفتة طيبة ، كلف محافظ المنوفية بتوفير وسيلة نقل لإصطحاب نزيلات الدار للمشاركة في حضور حفل زفاف إحدى زميلاتهم لإدخال الفرحة في نفوسهم إستجابة لرغبتهم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم أوجه الدعم لكافة مؤسسات الأيتام ودور الرعاية الاجتماعية ، مشدداً على القائمين بالاهتمام بحالة النزلاء والعمل على توفير كل ما يلزمهم لتقديم أفضل الخدمات وتوفير جو من الأمان والراحة المناسبة لهم انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.