مفاجآة مدوية تهدد استمرار أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

كشف أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، تطورات جديدة بشأن مفاوضات القلعة البيضاء مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، لتجديده عقده مع النادي .

وكتب احمد دويدار عبر حسابه علي فيسبوك:"خلال أيام الشباب السعودي والاتفاق السعودي يتفاوضون علي ضم أحمد فتوح"

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.