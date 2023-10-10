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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. رعب طفلة فلسطينية من العدوان الإسرائيلي على غزة

صدى البلد

وصلت أعداد جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لحي الشيخ رضوان.

ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مقطع فيديو لفتاة فلسطينية من حي الشيخ رضوان، يتملكها الرعب بسبب معاناتها جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمار مهول في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية و قطاع غزة.

 وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.

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