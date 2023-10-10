في أمس الحالة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

أثار خبر إصابة دكتور هاني الناظر بمرض السرطان حالة كبيرة من الحزن والتفاعل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة.



أعلن الدكتور محمد نجل الدكتور هاني الناظر عن إصابة والده بمرض السرطان وانه تم اكتشاف المرض بالصدفة.



ومنذ حينها لا يتم إلا نشر القليل من المعلومات عن حالته الصحية على صفحته الشخصية أو صفحة دكتور هاني الناظر على فيسبوك.



وقال نجل الدكتور هاني ناظر إن والده ما زال متواجدا حتى الآن في المستشفى وما زال يتلقى العلاج وهو في أمس الحالة للدعاء.

وأوضح أن هاني الناظر يشعر بآلام شديده نتيجة جرعات كيماوي وعلاج السرطان.