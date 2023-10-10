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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

هانى الناظر
هانى الناظر

 أثار خبر إصابة دكتور هاني الناظر بمرض السرطان حالة  كبيرة من الحزن عليه خلال الأيام الماضية حيث كان حريصا على نشر المعلومات الطبية والرد على تساؤلات الجمهور باستمرار.

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وكانت من أهم الموضوعات التي يتحدث عنها دكتور هاني الناظر هي توضيح المعلومات الصحيحة عن السرطان وتوضيح حقيقة الشائعات الخاطئة عن هذا المرض.

كشف دكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث، أن سبب السرطان العلمي غير معروف حتى الآن ولكن استطاع العلماء ابتكار التقنيات عديدة تحدد من انتشاره وتساعد على الشفاء منه.

و أوضح هاني الناظر في تصريحاته السابقة لم يتم تحديد سوى بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان مثل العوامل الوراثية والتدخين ولكن لم يتم تحديد أسبابه.

وكان هاني الناظر مهتما بتصحيح المعلومات  المتداولة على السوشيال ميديا المتعلقة باسباب السرطان وكشف الممارسات التجميلية الخاطئة التي تزيد من احتمالات الإصابة به وإليكم أبرزها:

الكيرياتين وكريمات الفرد تسبب السرطان بسبب مادة الفورملين.

الميكرويف لا يسبب السرطان 
تسخين الماء في الكاتل لا يسبب السرطان.

الكاتيل
الكاتيل


الملوخية المجمدة لا تسبب السرطان.


الأندومي ولا مرقة الدجاج ليس لهما علاقة بالمرض.

التدخين يسبب أنواعا مختلفة من السرطان والأمراض المزمنة.

التدخين
التدخين

التعرض المباشر لأشعة الشمس بشكل متكرر يزيد احتمالات السرطان.

يذكر أن نجل دكتور هانى الناظر والمقربين منه قد طلبوا الدعاء له للنجاة من هذه الأزمة.

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